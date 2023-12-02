Повторил трагическую судьбу отца? Что стало с актером, который застрелил сына Брюса Ли

Громкое убийство случилось на съемках фильма «Ворон».

В 2023 году известному киноактеру Брендону Ли, сыну Брюса Ли, могло бы исполниться 58 лет. Однако он трагически погиб на пике своей славы в 28-летнем возрасте. Случилось это во время съемок фильма «Ворон», при весьма таинственных обстоятельствах.

Мальчик родился 1 февраля 1965 года. Вскоре вся семья из Калифорнии перебралась в Китай, так как Брюс Ли не мог найти работу в Америке. С трех лет Брендон отрабатывал стиль боевых искусств, созданный его отцом, и уже в пятилетнем возрасте смело демонстрировал окружающим умение разбивать доски ударом ноги.

Когда мальчику исполнилось восемь лет, его отец погиб. Произошло это на съемочной площадке. Подробности смерти до сих пор неизвестны. Брюс Ли для многих был супергероем, поэтому его поклонники отказывались верить, что трагедия случилась из-за обычной аллергии на обезболивающий препарат.

После смерти главы семейства, Брендон с матерью вернулся в США. С юных лет он занимался творческой деятельностью. Но на протяжении довольно длительного времени юношу никто не замечал как самостоятельного и талантливого актера, ведь его имя связывали только с известным отцом.

«Я появился в нескольких постановках, затем работал на продюсера, читая сценарии и переписывая синопсисы. А когда мне было 20, снялся в телевизионном фильме», — рассказывал Брэндон Ли.

По-настоящему популярным парень проснулся после выхода фильма «Разборка в маленьком Токио». Затем была еще одна не менее удачная работа в картине «Беглый огонь».

Большие надежды Брендон возлагал на съемки в мистическом триллере «Ворон». Наследнику Брюса Ли досталась главная роль. Съемки стартовали как раз в его День рождения. А уже 31 марта актера не стало.

Сюжет драматического боевика действительно захватывающий. По сценарию, в ночь Хэллоуина компания мерзавцев врывается в дом, в котором проживает молодой рок-музыкант со своей возлюбленной. Негодяи жестоко расправляются с парой. Однако год спустя главный герой выбирается из могилы и отправляется на поиски своих мучителей.

Роль одного из преступников досталась актеру Майклу Мэсси. Именно он должен был выстрелить в главного героя фильма, то есть в Брендона Ли. Все так и случилось. Пистолет выстрелил, Брендон упал на пол, режиссер закричал: «Стоп, Снято!».

Съемочная группа стала поздравлять друг друга, все были довольны, что эпизод удалось отснять с первого дубля. Однако когда Ли так и не поднялся, а под ним стало растекаться кровавое пятно, у окружающих началась паника. Всем стало понятно, что съемки пошли не по плану.

Актера сразу же доставили в больницу, за его жизнь медики боролись около 12 часов. Но все безуспешно.

«Пуля не просто попала в живот, она застряла в позвоночнике. Мы не смогли остановить кровотечение», — прокомментировал хирург.

А представители клиники, где скончался актер, добавили, что если бы Брендона и удалось спасти, всю оставшуюся жизнь он был бы парализованным.

Интересно, что за восемь часов до фатального случая, Ли взял в руки то самое оружие, приложил его к своей голове и нажал на курок. Тогда ничего не произошло, так как оно было не заряжено.

Что же случилось на самом деле? В ходе расследования выяснилось, что в стволе револьвера застряла пуля-пустышка. Она вылетела вместе с холостым патроном и ранила актера, что вызвало обильное кровотечение.

Актер, застреливший наследника Брюса Ли, прожил гораздо больше своей случайной жертвы. По итогам расследования, его признали невиновным. Однако Майкл Мэсси после этого впал в глубокую депрессию. В одном из интервью он как-то сказал, что ему постоянно снился тот роковой день.

«Сначала это должна была быть совершенно другая задумка: персонаж Брэндона убивают ножом. Но в самый последний момент создатели фильма изменили первоначальный сценарий и задействовали револьвер. Это в высшей степени трагическая случайность, с которой я никогда не смогу смириться. Эта сцена мне снится каждую ночь».

Актер Майкл Мэсси. Фото: www.globallookpress.com / FilmStills.net

Но, несмотря на трагический случай, у актера сложилась насыщенная кинокарьера, на его счету более 80 ролей в кино. Майкл Мэсси умер в 64-летнем возрасте от рака желудка.

У Брендона Ли была невеста — Элиза Хаттон. До конца съемок оставалось чуть больше недели, а до свадьбы — всего 17 дней. Но судьба решила распорядиться по-своему.

Прощание с Ли-младшим было закрытым, его похоронили рядом с выдающимся отцом. Но фильм решили доснять. Сцена с убийством была вырезана, а в финальных эпизодах работал дублер.

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