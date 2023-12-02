Маньяки, террористы, людоеды: кто и как сидит в самой большой колонии «Черный дельфин»

Эти люди сломали судьбы сотням ни в чем не повинных человек и понесли заслуженное наказание. От подробностей их зверств волосы встают дыбом. Подробнее читайте на 5-tv.ru.

Каждый год в мире бесследно исчезает несколько тысяч людей — порой правоохранителям так и не удается найти следы пропавших без вести и даже спустя многие годы остается неизвестно, что с ними произошло. Некоторые особо зверские преступления приобретают нешуточный резонанс и становятся прецедентом для судебной системы. Самые жуткие случаи, фигуранты которых в итоге оказались постояльцами «Черного дельфина» — в материале 5-tv.ru.

«Чистильщики» и «падальщики»

Самая большая тюрьма «Черный дельфин» собрала под своей крышей самый «звездный» состав криминального мира. Здесь отбывает наказание Владимир Муханкин по прозвищу «Ленин», который гордо называет себя учеником Чикатило и гордится, что превзошел своего «учителя» по количеству жертв. На счету Муханкина сотни убиенных, среди которых немалая часть тех, кого маньяк пырнул ножом.

Одна из самых жутких историй, ошарашившая общественность, развернулась вокруг несчастной проводницы. Приехавший в Сальск Муханкин не обнаружил в его квартире товарища и отправился на его поиски. «Расследование» привело мужчину к железнодорожным путям, где трудилась некая Елена. Всего один вопрос и грубый, по мнению Муханкина, ответ стоил женщине жизни: несчастную жертву маньяк сначала зарезал, а после расчленил ее труп. Затем собрал части тела прямо на железнодорожных путях и… лег рядом. И только так получил полное удовлетворение от всего произошедшего. Пролежав так некоторое время, он встал и побрел не спеша дальше, пишет KP.RU.

Правда, далеко уйти Муханкин в тот роковой день не смог: совершенно случайно на пути серийного убийцы оказались две женщины. Сальчанки, как выяснится позже, возвращались из гостей. Обвиняемый нагнал их и со всей силы всадил в спину девушки острый нож. Та закричала от боли. Мать не растерялась: она начала отбивать дочь у нападавшего хозяйственной сумкой. Когда тот переключился на мать, раненая девушка с пробитым легким бросилась звать на помощь. Прибежавшие на крик очевидцы спасти женщину не успели: на тот момент она была уже мертва.

Полиция его не искала

Олег Рыльков, или «тольяттинский потрошитель» — изнасиловал 37 девочек, убил троих детей и одну женщину. О своих зверствах мужчина рассказывал следователям с нескрываемым удовольствием. Фирменным почерком Рылькова стали так называемые «трофеи», которые тот в зависимости от настроения, забирал с собой. Нередко ими могли служить отрезанные уши или другие части тела.

На счету «тольяттинского потрошителя» числится второклассница, над которой Рыльков надругался, а позже «изъял» кусочек кишечника. На допросе маньяк рассказал, что увидел ребенка на берегу реки.

«И мне очень захотелось взять этот образ себе», — заявил он в ходе допросов. После этого он связал жертву.

Долгое время преступления этого чудовища в человеческом обличии оставались нераскрытыми. Оказалось, что полиция не искала виновника беспорядков. Только в 2019 году сам «тольяттинский потрошитель» написал явку с повинной. В ходе расследования были проведены проверки показаний на местах происшествий, а также психолого-психиатрические экспертизы, которые подтвердили, что при совершении преступлений Рыльков был абсолютно вменяем.

Накормил друзей человечиной

Владимир Николаев, уроженец Новочебоксарска, что в Чувашии, стал известен на всю страну после того, как накормил друзей сайгачьим мясом, которое позже оказалось человечиной.

Впервые за решетку Владимир Николаев попал в 21 год — за грабеж. За примерное поведение его выпустили на свободу. Спустя три месяца мужчина вновь попал в заключение. Выйдя после третьей отсидки в 1996 году, Владимир Николаев вернулся в Новочебоксарск, в квартиру жены. Супруга вскоре сбежала от него к матери, забрав с собой их маленького ребенка.

Первое убийство, по признанию самого Николаева, произошло совершенно случайно. Жертвой будущего каннибала стал случайный прохожий. Возвращаясь домой, Николаев поругался с мужчиной, попросившим у него зажигалку. Во время драки он нокаутировал незнакомца и затащил к себе в квартиру.

Попытки привести мужчину в чувство ни к чему не привели. Николаев понял, что убил человека. Он решил расчленить тело в ванной, вынести из квартиры и захоронить. В процессе Николаеву, по его словам, «что-то ударило в голову», и он решил попробовать жертву на вкус. Сырое мясо каннибалу не понравилось, тогда он решил его зажарить. Вторую жертву постигла та же участь, но с тем лишь отличием, что часть туши Николаев отдал товарищу под видом мяса сайгака. Приятель принес мясо домой и вместе с женой сделал из него пельмени. Блюдо успели попробовать дети собутыльника, супруга и соседи по этажу. Последним вкус «сайгака» показался подозрительным, и они отнесли странные пельмени на анализы. Результаты показали, что в мясе содержится человеческая кровь.

«Попробовал только кусочек»

История похлеще развернулась вокруг алтайского каннибала Александра Маслича, также «клиента» тюрьмы «Черный дельфин». На судьбу серийного преступника повлияло тяжелое детство: родители Александра постоянно злоупотребляли алкоголем. Мальчик фактически остался сиротой при живых маме и папе. Тогда ребенка отправили в интернат для трудных подростков: еще живя в семье, Маслич хулиганил не по-детски. Иногда проделки приводили к разборкам в комнате милиции.

В течение шести лет в доме ребенка Маслич подвергался пыткам и насилию со стороны старшеклассников.

Выйдя из интерната во взрослый мир, Маслич решил бороться со злом собственноручно и радикально. А именно — убивать всех насильников и педофилов. В беседе со следователями Александр прозаично называл себя «санитаром леса». Поверхностные угоны и грабежи быстро переросли в убийства. Уже после попадания в барнаульскую колонию, Маслич задушил сокамерника, за что получил прозвище рецидивиста и 12 лет лишения свободы. Каждое последующее преступление каннибала превосходило предыдущее по своей продуманности и жестокости: шаг за шагом маньяк следовал своей идеологии. Изощренно Маслич расправлялся с преступниками, не забывая «мечтать» о том, чтобы попасть в психиатрическую клинику как невменяемый.

Окончательно похоронил себя Маслич, расправившись с собственным сокамерником-педофилом. Мужчина задушил болтливого соседа, а затем вспорол ему живот подручным орудием. Органы Александр сварил в кружке, но есть не стал.

Позже маньяк повторил зверство, но на этот раз виновником стал его товарищ. Подговорив другого соседа по камере, Маслич задушил жертву, извлек часть органов, а затем для вида запихнул их в рот. Проглотить человеческое мясо он так и не смог, но на допросе рассказал, что «попробовал только кусочек».

Как «сидится» в «Черном дельфине»

Порядка 619 самых жестоких преступников современности отбывают наказание в этом жутком месте. Назвать его курортом не поворачивается язык: сбежать отсюда просто невозможно из-за конструкции «клетка в клетке». В каждой камере содержится от одного до четырех человек. Маньяки, педофилы и каннибалы встают в шесть утра и не имеют права на них садиться или ложиться вплоть до отбоя. Те, кто от труда освобожден, весь день снуют по камере, имеют право только присесть за стол, чтобы почитать.

Осужденные имеют право на душ два раза в неделю и полуторачасовые прогулки каждый день. Прогулки осуществляются в камерах на верхних этажах барака под присмотром конвоя. Света и воздуха эти люди не видят. Осужденные к пожизненному лишению свободы имеют право на условно-досрочное освобождение, но ни одного подобного прецедента за всю историю законодательная система в РФ не знает.

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