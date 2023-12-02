Двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили подарок

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Организаторы выставки-форума планируют всячески содействовать паре в организации поездки к крупнейшей электростанции в стране.

Двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили подарок

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия», жителю Казани Марату Сабитову, вручили подарок — сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сообщили организаторы мероприятия.

Мужчина приехал на выставку с женой Марией. Помимо самого сертификата, паре вручили билеты на проживание в гостинице. Церемония прошла в зале «Энергия будущего» павильона № 46 «Энергия жизни» Минэнерго РФ.

«Приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал Марат Сабитов.

Уточняется, что организаторы выставки-форума планируют всячески содействовать паре в организации поездки к крупнейшей электростанции в стране.

«Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них. Каждый победитель для нас — неожиданность. Выставка-форум „Россия“ — территория благодарности и место, где сбываются мечты», — подчеркнула директор выставки Ольга Бинда.

-10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
Разыскивается? Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков попал в денежный скандал
16:20
Путин подписал указ о сохранении выплат работающим родителям детей-инвалидов
16:12
Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС
16:04
Два патриота России: SHAMAN встретился с мальчиком Алешей из Белгорода
15:48
Птичка в неволе или расчетливый абьюз: почему брак Кейт и принца Уильяма трещит по швам
15:32
Впервые за полтора года Россия стала одним из крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Сейчас читают

Певец Шарлот официально признал свою вину, суд заключил его под стражу — последние подробности по делу
Пригожин и Валерия отметят Новый год в январе: «Так и живем, пытаемся успевать»
Киркоров раскрыл суровую правду своей жизни: «Чудес на свете не бывает»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд