Двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили подарок

Двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия», жителю Казани Марату Сабитову, вручили подарок — сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сообщили организаторы мероприятия.

Мужчина приехал на выставку с женой Марией. Помимо самого сертификата, паре вручили билеты на проживание в гостинице. Церемония прошла в зале «Энергия будущего» павильона № 46 «Энергия жизни» Минэнерго РФ.

«Приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал Марат Сабитов.

Уточняется, что организаторы выставки-форума планируют всячески содействовать паре в организации поездки к крупнейшей электростанции в стране.

«Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них. Каждый победитель для нас — неожиданность. Выставка-форум „Россия“ — территория благодарности и место, где сбываются мечты», — подчеркнула директор выставки Ольга Бинда.