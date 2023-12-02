Разыскивается? Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков попал в денежный скандал

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 11 0

Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков задолжал деньги из-за бывшей жены

Разыскивается? Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков попал в денежный скандал

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант без стеснения ответил на обвинения.

Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков отрицает тот факт, что разыскивается судебными приставами из-за долгов его бывшей супруги Елены. Об этом он сообщил эксклюзивно для 5-tv.ru.

По его словам, все, что пишут в СМИ — это слухи. Однако долги определенно имеются, но не со стороны музыканта, а из-за его экс-жены. Она говорит, что пять лет его бывшая супруга не платила за коммунальные услуги, из-за этого и накопились долги. Он уже шестой год не живет в квартире, все вопросы решаются через суд.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные данные с задолженностью.В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные данные с задолженностью.

Исполнитель уверен, что его бывшая жена сама будет оплачивать долг. Они в разводе с 2019 года — Роман тогда уехал жить в Сочи, где открыл свой собственный ресторан. Его экс-жена одна воспитывает шестерых детей, у нее серьезные финансовые трудности.

С 21 августа 2020 года Жуков женат на модели Ольге Илларионовой. Ольга значительно моложе своего известного супруга, но это обстоятельство их ничуть не смущает. Девушка признается, что искренне влюблена и счастлива рядом с музыкантом, а многочисленные поклонницы Жукова пусть идут мимо. Семейную гармонию омрачает только один факт — у Ромы возникли проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дети и экс-супруга Ромы Жукова живут без света и еды.

-10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
Разыскивается? Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков попал в денежный скандал
16:20
Путин подписал указ о сохранении выплат работающим родителям детей-инвалидов
16:12
Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС
16:04
Два патриота России: SHAMAN встретился с мальчиком Алешей из Белгорода
15:48
Птичка в неволе или расчетливый абьюз: почему брак Кейт и принца Уильяма трещит по швам
15:32
Впервые за полтора года Россия стала одним из крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Сейчас читают

Певец Шарлот официально признал свою вину, суд заключил его под стражу — последние подробности по делу
Пригожин и Валерия отметят Новый год в январе: «Так и живем, пытаемся успевать»
Киркоров раскрыл суровую правду своей жизни: «Чудес на свете не бывает»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд