Разыскивается? Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков попал в денежный скандал

Музыкант без стеснения ответил на обвинения.

Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков отрицает тот факт, что разыскивается судебными приставами из-за долгов его бывшей супруги Елены. Об этом он сообщил эксклюзивно для 5-tv.ru.

По его словам, все, что пишут в СМИ — это слухи. Однако долги определенно имеются, но не со стороны музыканта, а из-за его экс-жены. Она говорит, что пять лет его бывшая супруга не платила за коммунальные услуги, из-за этого и накопились долги. Он уже шестой год не живет в квартире, все вопросы решаются через суд.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные данные с задолженностью.

Исполнитель уверен, что его бывшая жена сама будет оплачивать долг. Они в разводе с 2019 года — Роман тогда уехал жить в Сочи, где открыл свой собственный ресторан. Его экс-жена одна воспитывает шестерых детей, у нее серьезные финансовые трудности.

С 21 августа 2020 года Жуков женат на модели Ольге Илларионовой. Ольга значительно моложе своего известного супруга, но это обстоятельство их ничуть не смущает. Девушка признается, что искренне влюблена и счастлива рядом с музыкантом, а многочисленные поклонницы Жукова пусть идут мимо. Семейную гармонию омрачает только один факт — у Ромы возникли проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дети и экс-супруга Ромы Жукова живут без света и еды.