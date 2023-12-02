В Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений на Филиппинах

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

До побережья ряда островов страны могут дойти волны высотой до одного метра.

В Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений на Филиппинах

Фото: www.globallookpress.com / Hugo Amaral

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Японии угрожает цунами из-за серии землетрясений на Филиппинах. Об этом сообщило метеорологическое агентство страны.

По его данным, до южного побережья островов Хонсю, Кюсю и Сикоку могут дойти волны высотой до одного метра. Также стихия может затронуть и другие более мелкие острова страны.

Жителей Филиппин также предупредили о стихийном бедствии после землетрясений. Как сообщает местный институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), там ожидается цунами с опасной для жизни высотой волн.

Несколько мощных землетрясений произошли 2 декабря у берегов Филиппин. Магнитуда самого сильного составила 7, 5.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых страшных предсказаниях Нострадамуса. Среди них — разрушительные стихийные бедствия.

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