Машина всмятку: Баста угодил в аварию в центре Петербурга

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 634 0

Баста попал в аварию в Санкт-Петербурге

Машина всмятку: Баста угодил в аварию в центре Петербурга

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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В каком сейчас состоянии находится артист?

Баста, в миру известный как Василий Вакуленко, попал в ДТП в центре Петербурга. Специально арендованный для поездок по северной столице автомобиль столкнулся с другой машиной: к счастью, обошлось без серьезных травм.

По информации портала 78.ru, инцидент с Вакуленко произошел на Крестовском острове в Санкт-Петербрге после концерта на «Газпром Арене». В момент столкновения Баста сидел на пассажирском месте, машина была им арендована, за рулем находился специально нанятый водитель. В какой-то момент на встречную полосу вылетело авто с курьером еды. Предотвратить столкновение никому из управлявших машиной не удалось.

По информации 5-tv.ru, предварительно, сильный удар привел к тому, что перед одной из машин буквально разбился всмятку. С места ДТП Баста, предположительно, оперативно уехал на другом авто. Никому из участников аварии не потребовалась помощь врачей.

Спустя час после известий о ДТП, Вакуленко вышел на связь с фанатами. Рэпер поблагодарил всех зрителей за присутствие на мероприятии, а об аварии предпочел умолчать.

Ранее 5-tv.ru писал, что авария в Хабаровске унесла жизнь четырех человек.

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