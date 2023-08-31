Лоб в лоб: страшная авария под Хабаровском унесла жизни четырех человек

От удара одна из машин загорелась.

Четыре человека погибли в аварии в Хабаровском крае — легковушки столкнулись лоб в лоб. От удара одна из машин загорелась, водитель и два пассажира не смогли выбраться из полыхающего салона.

В другом автомобиле один человек скончался, еще один получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самосвал раздавил легковушку в Москве.