Личная неприязнь, или? Что известно о зверском избиении девушки в Махачкале

Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны. Что они сказали на допросе?

Девушки, зверски избившие свою сверстницу в Махачкале, заявили, что причиной стала личная неприязнь. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Жестокое видео, распространившееся по сети сегодня вызвало бурю гнева и негодования со сторны пользователей.

На кадрах было отчетливо видно, что две девушки, предположительно, хорошие подруги, умышленно и с особой жестокостью издевались над несчастной третьей жительницей Махачкалы. Благодаря оперативности полицейских, подозреваемых в совершении преступления удалось задержать в кратчайшие сроки.

Как говорится в сообщении, при допросе девушки-подростки пытались переложить вину на пострадавшую. Однако правда быстро вскрылась: у них ничего не вышло.

Стражи правопорядка выяснили, что одна из задержанных серьезно занимается карате. Мало того — ее уже не раз ловили за подобными жестокими хулиганскими деяниями. Оказалось, что агрессорша в кооперации с подругой уже избивала других школьниц. Помимо прочего зверства снимались на видео.

По имеющимся данным, подозреваемым всего 16 и 17 лет. В данный момент с ними работают полицейские и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина девушек-подростком будет доказана судом — им может грозить очень суровое наказание.