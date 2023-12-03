Личная неприязнь, или? Что известно о зверском избиении девушки в Махачкале

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 41 0

Юные жительницы Махачкалы зверски избили свою сверстницу

Личная неприязнь, или? Что известно о зверском избиении девушки в Махачкале

Фото: www.globallookpress.com / P Deliss

Читайте нас в: Дзен Новости

Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны. Что они сказали на допросе?

Девушки, зверски избившие свою сверстницу в Махачкале, заявили, что причиной стала личная неприязнь. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Жестокое видео, распространившееся по сети сегодня вызвало бурю гнева и негодования со сторны пользователей.

На кадрах было отчетливо видно, что две девушки, предположительно, хорошие подруги, умышленно и с особой жестокостью издевались над несчастной третьей жительницей Махачкалы. Благодаря оперативности полицейских, подозреваемых в совершении преступления удалось задержать в кратчайшие сроки.

Как говорится в сообщении, при допросе девушки-подростки пытались переложить вину на пострадавшую. Однако правда быстро вскрылась: у них ничего не вышло.

Стражи правопорядка выяснили, что одна из задержанных серьезно занимается карате. Мало того — ее уже не раз ловили за подобными жестокими хулиганскими деяниями. Оказалось, что агрессорша в кооперации с подругой уже избивала других школьниц. Помимо прочего зверства снимались на видео.

По имеющимся данным, подозреваемым всего 16 и 17 лет. В данный момент с ними работают полицейские и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина девушек-подростком будет доказана судом — им может грозить очень суровое наказание.

-7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.76
1.18 97.91
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 4 по 10 декабря

Последние новости

18:39
Маски для лица в домашних условиях — рецепты от косметолога
18:36
С особой жестокостью: кто и за что убил 15-летнего школьника в Иркутске
18:20
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: смысл и традиции праздника
18:17
Кличко захотел на пост президента, но внезапно вспомнил о «смерти» Украины
18:05
Личная неприязнь, или? Что известно о зверском избиении девушки в Махачкале
18:02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 4 по 10 декабря

Сейчас читают

Предупреждал или грозил? Что сказал ныне покойный Киссинджер в своем последнем интервью
Спорим, не заметили с первого раза? ТОП-5 деталей из известных фильмов, которые не бросаются в глаза
Смерть, несчастье, разорение: какие известные фильмы считаются проклятыми
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд