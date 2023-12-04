Бесконечная череда «обязаловок»: почему в праздники вдруг становится грустно?

Казалось бы, Новый год — время веселья рядом с близкими. Но не всегда люди сохраняют позитивный настрой.

Новый год и Рождество — самые волшебные и семейные праздники из всех существующих. В этом время за одним столом собираются все близкие и друзья. Однако некоторые люди все равно находят повод для грусти. Почему такое происходит — рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Самокопание

По словам эксперта, зачастую праздники становятся поводом для самокопания, когда мы подводим итоги уходящего года. Человек начинает сравнивать себя с другими. Мол, вон тот добился большего, значит я ни на что не гожусь.

«Люди начинают душить себя, фокусируясь на негативе и провалах: не достиг, чего хотел, не смог изменить, что не устраивает, не заработал, не завел отношения и тому подобное», — объяснил психолог в беседе с изданием Газета.ру.

Самбурский советует не опускать голову, а трезво оценивать свои способности, признавать слабости и ошибки. Сделать выводы и оставаться в позитивном настрое на будущее. Также нужно помнить о том, чего вы смогли достичь.

Пережитые потери

В праздничные дни человек может начать вспоминать о пережитых потерях. Например, утраты близкого, потери работы, расставания со второй половинкой и так далее.

«Ворошение прошлых обид, потерь и переживаний вызывает букет негативных эмоций, которые усиливают друг друга: тоска, самообвинение и горе», — объясняет специалист.

По словам психолога, не нужно подавлять эти эмоции, стыдиться их тоже не стоит. В такие моменты необходимо искать поддержку у других близких.

Успеть все до Нового года — стресс

Длинные праздники также часто связаны с эмоциональным давлением, которое люди сами себе организуют. С приближением 31 декабря усиливается стресс, ведь нужно успеть закончить все накопившиеся дела, подготовиться к празднованию.

«У многих есть установка, что каждый обязан покупать подарки, готовить праздничный стол, украшать дом, посещать мероприятия, отправлять поздравления, быть веселыми и дружелюбными. Бесконечная череда праздничных „обязаловок“ зачастую утомляет, раздражает, при эмоциональной перегрузке приводит к конфликтам и после развивает чувство вины», — говорит Самбурский.

Не нужно бояться отказаться от того, что вас не радует, не интересует или не вписывается в бюджет. Не делайте то, что навязано рекламой, занимайтесь тем, что действительно приносит удовольствие и создает праздничное настроение.

Одиночество

Чаще всего причина плохого настроения кроется именно в этом. Отсутствие близких людей в обычные дни люди замещают переработками, но в праздники во время выходных возникает пустота.

«Важно вспомнить, что люди — социальные животные и нуждаются в общении. Важно искать общение с теми людьми, которые могут поддержать, понять и принять», — резюмировал психолог.

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