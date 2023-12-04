Cybertruck от Tesla: чего ждать от новой модели электрокара

Аварийно-опасной для людей считают новейшую разработку Илона Маска! Не успела машина Cybertruck уйти в серийное производство, как в Сети появилась петиция! Нашлись те, кто требуют запретить производство электропикапа, поскольку уверены: он смертельно опасен как для самого водителя, так и для пешеходов. И если с первым тезисом компания Tesla сейчас усердно работает, демонстрируя бесчисленные краш-тесты, то вот второе — дело случая. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет о новинке, которая уже наделала немало шуму.

Люди здесь на подхвате, а основную роль играют роботы. Американский пикап Cybertruck тестируют на пуленепробиваемость.

В руках у дроида легендарный «Томпсон» — оружие американских гангстеров. Но на дверях — только вмятины. Правда, это испытание Cybertruck выдержал в 2019-м, во время первой презентации. Отстрел пулями пережил, а вот удар металлическим шаром — нет. Но Илон Маск продолжает без устали расхваливать свое детище.

«Он может везти на буксире Porsche 911 и все равно передвигаться быстрее, чем этот Porsche мог бы ехать сам по себе», — рассказывает предприниматель Илон Маск.

До сотни топовая и, естественно, самая дорогая версия Cybertruck разгоняется менее чем за три секунды. Управление — сплошь компьютеризировано и с одной панели. По всем признакам Америку ждет судьбоносное событие в мире автомобилестроения. Вот пока только непонятно, с каким знаком оно будет — плюс или минус.

«Эта машина будет отличаться. Она делается для тех, кто хочет выделиться из толпы. С огромным, монструозным, сделанным из нержавейки пикапом это будет сделать очень легко. Так что я подозреваю, что она будет весьма и весьма востребована. Плюс к тому надо понимать, что она весьма грузоподъемная», — объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Соединенные Штаты в принципе страна пикапов. Огромные Ford и Dodge здесь распространены так же, как у нас Lada и Solaris. Но вот цена, а она стартует от 60 с лишним тысяч долларов и доходит до сотни, в одну секунду делает новинку самой дорогой в списке таких авто. Простые смертные на нем ездить точно не будут, разве что любители эпатажа. Кстати, а насколько безопасно?

Краш-тесты показывают: практически при любом столкновении водитель Cybertruck, скорее всего, выживет. А вот пешеходам лучше как можно дальше обходить киберзверя.

«Высокая машина очень грубой угловатой формы с точки зрения безопасности легкового автомобиля по отношению к пешеходам явно не проходит. Вполне возможно, что в Америке ее сейчас будут сертифицировать или уже сертифицировали как грузовик», — предполагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

И все же создатели Cybertruck неутомимы. Они утверждают, что их детище произведет революцию в сфере утилитарных машин. Бензиновые и дизельные пикапы отправятся на свалку истории, потому что есть он — электромобиль, похожий на зубило.

«Мы начали рассматривать пикапы на рынке и поняли, что мы не следуем тому, что уже было сделано, а смотрим, как лучше создать самый крепкий и надежный пикап. Мы начали выбирать необычные, но недостаточно эффектные проекты и работать над этим. Долгое время ходили по кругу и втайне от всех начали делать что-то радикально другое, очень простое», — рассказывает шеф-дизайнер Tesla Франц фон Хольцзхаузен.

Пикап еще не начали продавать, а соцсети уже полны различными сравнениями Cybertruck то с газонокосилкой, то с мусорным ящиком. Окажется ли он лучше, чем о нем думают, покажет время. Но история автомобилестроения знает такие случаи, когда удивительно уродливые машины становились хитами продаж. А условно красивые оставались невостребованными.