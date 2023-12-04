«В практическую плоскость»: на Украине допустили отставку главкома ВСУ Залужного

Разногласия между главнокомандующим и Зеленским начались после его скандального интервью. Грозит ли ему отставка?

Вопрос отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, сообщает издание «Украинская правда».

Украинское издание пишет, что чрезмерная активность Залужного в разговорах с союзниками Запада сыграет на эмоциональности президента Украины Владимира Зеленского и переведет вопрос об отставке «из чисто гипотетической плоскости в практическую».

Источник СМИ допускает, что на должность главкома армией Украины может претендовать командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Однако пока с решением не спешат из-за двух проблем.

В офисе Зеленского опасаются, что Залужный после отставки может стать «новой суперзвездой украинской политики», а Сырский, в свою очередь, никак не избавится от «тяжелого амплуа командира, который не считается с потерями».

Скандальное заявление Залужного о ситуации на Украине

Конфликт в верхах Украины начался после того, как Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков ВСУ, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва». Его слова вызвали широкое обсуждение в СМИ. И большое недовольство вызвало у Зеленского.

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисты Financial Times заметили пропажу Залужного с публичных встреч с генералами на линии фронта.