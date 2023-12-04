Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий по наступлению

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

FT: Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий

Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий по наступлению

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины пообщался с генералами без главнокомандующего.

Журналисты Financial Times заметили пропажу главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с публичных встреч с генералами на линии фронта.

Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский недавно встретился с генералами армии, но среди них не заметили Залужного. Он также не отмечен и на совместных фотографиях.

Журналисты предположили, что это может быть связано с разногласиями между Зеленским и Залужным по контрнаступлению.

Скандальное заявление Залужного о ситуации на Украине

Конфликт в верхах Украины начался после того, как Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков ВСУ, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва». Его слова вызвали широкое обсуждение в СМИ. И большое недовольство вызвало у Зеленского.

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Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский хочет провести выборы без своего главного конкурента.

Тема:
Спецоперация
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