Путин провел совещание с членами СПЧ: главное

О том, что интересы россиян должны быть под надежной защитой — накануне говорил Владимир Путин. Он провел заседание с обновленным составом совета по правам человека и поднял несколько важных, и даже острых вопросов. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет.

На связи с президентом — журналисты, ученые, священнослужители, деятели искусств. Все они — представители Совета по правам человека, организации, что уже 19 лет как является связующим звеном между обществом и властью.

«Отдаете много сил, времени, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях, откликаетесь на их запросы, добиваетесь справедливого решения проблем», — отметил президент.

Здесь люди разных специальностей, политических взглядов. Но их объединяет одно — вовлеченность в жизнь общества, они многое делают для поддержки простых граждан, и прежде всего — участников СВО.

«На прошлом заседании вы понимали проблемы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. В этом году создан фонд „Защитники Отечества“, который работает в каждом регионе, надо работать с ним в тесном контакте», — отметил глава государства.

«Был принят целый ряд мер, нацеленных на помощь участникам СВО. Обеспечение медицинскими средствами, перевязочными материалами бойцов и объектов здравоохранения. Утверждение правил компенсационных выплат», — сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Система поддержки для фронтовиков и их семей в целом работает, но пока еще остается немало нерешенных вопросов: что делать, например, если боец погиб на полях СВО, а гражданская жена и дети остались без компенсаций.

«Безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями», — отметил глава государства.

СПЧ призван защищать самых слабых, поэтому во время этой беседы речь заходит о мигрантах из СНГ, они нередко оказываются в нечеловеческих условиях. Защищать их нужно, говорит президент, но если уважать закон, то уж обоюдно.

«Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики, нехваткой рабочих рук, но нужно, безусловно, этих людей готовить. Это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной. Должны знать наши традиции и так далее, законы. Уважать эти законы», — подчеркнул президент.

Конечно, все, кто приезжают, должны сдавать обязательные экзамены по русскому языку. Впрочем, если так пойдет и дальше, ни принимать их, ни преподавать родную речь будет некому. Ульяновская область делится своей болью.

«Дефицит учителей в школах составляет 250 тысяч. Отток колоссальный — учителя вынуждены порой трудиться за троих. В населенных пунктах из-за дефицита кадров закрывают целые учреждения, что впоследствии вызывает смерть, гибель самого населенного пункта», — заявила Екатерина Сморода, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области.

Уходят из профессии и из-за того, что некогда учить детей — бесконечные отчеты порой занимают большую часть рабочего времени.

«Обязательно внимательно посмотрим — министерству дам соответствующее поручение. И администрация президента посмотрит. Для меня несколько неожиданно, что вы сказали по поводу отчетности. Вот все, что связано с информатизацией работы педагога, было направлено на то, чтобы разгрузить учителя», — сообщил глава государства.

Совет нужен прежде всего для того, чтобы сообщать власти о самых серьезных общественных проблемах. Одна из них — пытки в тюрьмах — явление, что до сих пор так и не удалось изжить до конца.

«Проблема пыток, как не неприятно произносить это слово, тем не менее приходится, безусловно, нужен контроль за ситуацией в этой сфере, продолжить без всяких сомнений. И выявлять каждые подобные уродливые, если они возникают, уродливые эти явления. Обязательно нужно за этим следить, иначе если мы здесь хоть на мгновение что-нибудь упустим, да, будем иметь очень серьезные последствия, с точки зрения и единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и вот той самой социальной справедливости», — подытожил глава государства.

Все, что обсуждается здесь, сразу поступает в работу министерств, ведомств, президентской администрации. И, по сути, служит одному — нормализации жизни страны и общества, которое клубок российских проблем должно разматывать вместе с властью.