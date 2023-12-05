Вниз по наклонной: чем опасны «ватрушки» и нелегальные горки

Катание на тюбинге нередко приводит к травмам. Иногда и к трагедиям. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не пострадать во время развлечения?

В Москве сейчас выясняют: как вышло, что детская ледяная горка в одном из районов оказалась смертельно опасна. Все становится понятно после просмотра вот этих кадров. Дети на полном ходу вылетают прямо на дорогу, по которой не сказать, что очень редко ездят машины. Это съезд с оживленной магистрали. Проблема эта сейчас во многих городах, которые накрыла снежная буря. В том числе и в Петербурге. В больницах там все чаще звучит одно из самых нелюбимых слов врачей-травматологов — «ватрушка». Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков все объяснит.

Елена пришла в больницу навестить своего шестилетнего сына. На днях он впервые попробовал прокатиться на ватрушке. Очень этого ждал, но пошло все не по плану. На высокой скорости тюбинг развернуло, и Рома упал, получив тяжелую травму — закрытый перелом бедра со смещением. Сейчас мальчик в реанимации.

Только за выходные в Петербурге на горках травмировались десять детей. И все после катания на тюбингах. Хотя, казалось бы, уже не один год специалисты объясняют — это самый безрассудный вид зимних развлечений.

«Процентов 30-40, поступивших пациентов в моем отделении, пациенты, пострадавшие от катания на ватрушках. Это, в основном, травмы: черепно-мозговая, компрессионный перелом позвоночника и переломы конечностей. Также бывают сочетанные повреждения: разрывы внутрибрюшных органов», — заведующий отделением сочетанной травмы городской больницы № 2 Александр Трофимов.

В Петербурге десятки склонов, необорудованных горок, с которых на свой страх и риск мчатся вниз и взрослые, дети. Вот одна из таких. Летом — небольшой холм, зимой — место для любителей экстрима. Включаем на смартфоне спидометр и фиксируем скорость. Считается, что она может достигать 50-ти километров в час.

«Судя по спидометру, максимум у нас был 22 километра. Это практически как поездка на электросамокате. Здесь есть опасность выскочить на ватрушке с трамплина и врезаться в припаркованные машины», — говорит журналист.

Как и получилось на этом видео. Кто-то из родителей подталкивает с горки девочку на ватрушке. На большой скорости она несется вниз, тюбинг вылетает на дорогу и врезается в машину.

На горках надувная ватрушка превращается в опасный неуправляемый снаряд. И остановить его практически невозможно.

«Особенности ватрушек и тюбингов — они способны развивать большую скорость и могут закручиваться вокруг своей оси. Если вы решили сами покататься где-то в необорудованном месте, то следует осмотреть, чтобы склон был не очень крутой, если в градусах, то до 20 градусов», — говорит спасатель, руководитель Центра обучения первой помощи Максим Штыб.

И никаких деревьев, заборов рядом с трассой, и уж тем более дорог. Кататься паровозиком запрещено. Риск травмировать друг друга — увеличивается. На случай, если столкновение неизбежно, совет каскадера — пытаться притормозить ногами. Работает это только на небольшой скорости. Но вспоминаем — это вещь в данном случае непредсказуемая.

«Если скорость большая, то ногами тормозить не рекомендуется, рекомендуется уходить с ватрушки. Пытаемся притормозить. Если видим что-то, обязательно группируемся, чтобы у нас руки и ноги по сторонам не разлетались», — советует каскадер, актер Роман Никифоров.

Несмотря на пугающую статистику, ватрушки вряд ли скоро исчезнут из арсенала популярных зимних развлечений. Но можно попытаться хотя бы минимизировать риски. Например, кататься на специально оборудованных склонах. А лучше все-таки найти что-то не менее захватывающее, но куда более безопасное.