Вспышки по всему миру: чем опасна микоплазменная пневмония

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 654 0

Эпидемиолог Крючков: микоплазменную пневмонию заболевший может перенести легко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Многие начали опасаться, что надвигается новая пандемия. Эпидемиолог объяснил, что тревогу бить не стоит. Но почему?

В Китае, Дании, Франции и Нидерландах среди детей и взрослых возрастает число заболевших микоплазменной пневмонией. О новом возбудителе речи и не идет, однако ситуация вокруг болезни выглядит тревожной. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru эпидемиолог Николай Крючков рассказал, действительно так опасна микоплазменная пневмония, когда она активизируется и как протекает.

Как пояснил врач, микоплазменная пневмония — инфекция достаточно распространенная. Больше всего заболевают в США — до двух миллионов человек в год. При этом в большей степени болеют дети и подростки из-за особенностей иммунной системы и работы дыхательных путей, но она может быть и у взрослых.

«Микоплазменная пневмония и поражение дыхательных путей отличается тем, что пневмония переносится в большинстве на ногах и компенсируется тем, что протекает в легкой форме. Есть и кашель, и температура, но в итоге переносится легко», — объяснил специалист.

При этом он отметил, в этом году наблюдается аномалия, ведь болезнь активизируется, чаще всего, во второй половине осени, зимой и в первой половине весны. Однако в этом году в Китае рост числа заболевших возник уже летом. Но утверждать, что все инфекции вызваны микоплазменной пневмонией — не стоит.

«Нельзя, конечно, говорить, что все вспышки могут быть вызваны именно микоплазменной инфекцией, потому что это может быть и ОРВИ, и пирольные, постпирольные варианты. Китайцы говорят про микоплазменную инфекцию, но надежных данных об этом нет. Другие инфекции с похожими клиническими эффектами тоже могут быть», — сказал эпидемиолог.

В России же также есть микоплазменная пневмония и в большинстве случаев не диагностирована. Поэтому бить тревогу и говорить о надвигающейся пандемии не стоит. Это распространенная инфекция, заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от каких болезней лечит интимная близость.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

8:38
«Соленый вкус слез моих бывших»: Волочкова выпустила песню перед похоронами экс-бойфренда
8:26
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин
8:14
«Три волшебных русских слова»: Стоянов провернет аферу в фильме «Пять процентов»
8:01
Израиль организует смертельную провокацию в Газе: все уже наготове
7:52
Вспышки по всему миру: чем опасна микоплазменная пневмония
7:40
Самому старому существу на Земле исполнился 191 год

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Сколько готов заплатить?» — медиум Шепс пригрозил Воле раскрыть его секрет Утяшевой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд