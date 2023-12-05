Первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%

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Идею уже обсуждают в правительстве. Но зачем это нужно?

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России могут увеличить до 30%. Идею уже обсуждают в правительстве. Об этом «Известиям» рассказали в источниках, знакомых с ходом дискуссии.

Это должно «охладить» рынок, который, по мнению экспертов, «перегрет». Стремительный рост ипотеки на фоне льготных программ привел к скачку цен на недвижимость.

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С 2020-го квадратные метры в стране подорожали примерно на 80%. Ужесточение мер должно привести к снижению спроса, что, в свою очередь, вызовет падение цен на жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство готовит постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам.

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