Первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России могут увеличить до 30%. Идею уже обсуждают в правительстве. Об этом «Известиям» рассказали в источниках, знакомых с ходом дискуссии.

Это должно «охладить» рынок, который, по мнению экспертов, «перегрет». Стремительный рост ипотеки на фоне льготных программ привел к скачку цен на недвижимость.

«Дальневосточная ипотека» пришла в Арктику: условия и особенности

С 2020-го квадратные метры в стране подорожали примерно на 80%. Ужесточение мер должно привести к снижению спроса, что, в свою очередь, вызовет падение цен на жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство готовит постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам.



