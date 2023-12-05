Без вины виноватая: что будет с таксистом, избившим мать четверых детей из-за купюры

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Женщина пострадала так сильно, что пришлось обращаться в больницу.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Обычная поездка в такси обернулась для многодетной матери из Уфы серьезными побоями. Женщина рассказала, что водителю не понравилась купюра, которой она хотела расплатиться. По итогам конфликта пострадавшей предстоит длительная реабилитация, а таксист может сесть на несколько лет. Подробности — у корреспондента «Известий Екатерины Лихомановой.

Из этических соображений мы не можем полностью показывать эти кадры. На них — уфимка, мать четверых детей Екатерина Иванова — истекает кровью. Так для нее закончилась обычная поездка на такси.

Сейчас это видео внимательно изучают стражи порядка. На нем — водитель одного из крупнейших в России агрегаторов такси бьет беззащитную женщину. Конфликт начался из-за денежных купюр, которые не устроили таксиста. Подробности — в репортаже.

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