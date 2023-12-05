Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Что еще произошло в ходе торгов на Московской бирже?

Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner

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Курс евро превысил 99 рублей впервые с 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Так, на 7:29 утра по московскому времени курс евро вырос на 0,56% и достиг отметки в 99,05 рублей. Затем рост еще немного ускорился, в итоге дойдя до планки в 99,21 рубля.

Американский доллар же подорожал до 91,48 рубля. Юань, в свою очередь, в ходе торгов реализуется по 12,8 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская национальная валюта в настоящее время восстанавливает свою справедливую стоимость. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков считает, что сложившаяся тенденция является достаточно долгосрочной.

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