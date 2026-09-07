Вьетнам рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до пяти миллиардов долларов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Основу экспорта составляют том числе кофе, орехи и текстиль.

Какой товарооборот между Россией и Вьетнамом в долларах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой: товарооборот с Россией достигнет пяти миллиардов долларов

Объем товарооборота между Вьетнамом и Россией по итогам 2026 года может превысить пять миллиардов долларов. Об этом заявил посол республики в РФ Данг Минь Кхой в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, к концу июля объем двусторонней торговли достиг 3,24 миллиарда долларов. Этот показатель на 12% превышает результат за аналогичный период 2025 года.

Основу вьетнамского экспорта в Россию составляют потребительские товары. В их числе текстиль, кофе, морепродукты, овощи, орехи кешью и перец. Россия, в свою очередь, поставляет во Вьетнам преимущественно продукцию производственного назначения — уголь, удобрения, химические товары, сырье для производства пластмасс и металлы.

Кхой отметил, что экономическое взаимодействие остается одним из приоритетных направлений отношений двух стран. По его оценке, действующая правовая база создает условия для дальнейшего роста торговли и инвестиций, а также увеличения числа деловых контрактов.

В долгосрочной перспективе Москва и Ханой рассчитывают значительно нарастить объем взаимной торговли. Целевой показатель к 2030 году составляет 15 миллиардов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:38
Лихач без прав: мужчина сбил трех школьников и скрылся с места ДТП в Братске
14:33
ВСУ потеряли более 2,5 тысячи боевиков в окружении под Харьковом
14:31
«Дикая ржака»: как мошенники наживаются на цифровых клонах звезд
14:25
Ковчег с мощами Дмитрия Донского разместили в храме Христа Спасителя
14:21
Цепочка из бусин: какие продукты помогают поддерживать здоровье мозга
14:17
Российские юниоры победили на чемпионате мира по плаванию в Аргентине

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Не избавит от ипотеки: как делятся квартира и кредитный долг после развода
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео