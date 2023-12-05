Кровавая Луна: чье здоровье может «убить» полное лунное затмение

Многие специалисты считают, что затмение влияет на все живые организмы на Земле. Чье самочувствие пошатнется?

Кровавая Луна всегда считалась зловещим явлением, которое так или иначе было вестником недобрых событий: катаклизмов, эпидемий и катастроф. Но даже те, кто не верят в мистицизм, отмечают, что затмение несет в себе негативные последствия для здоровья. С чем это связано и кому стоит переживать — в материале 5-tv.ru.

Чье самочувствие пошатнется при полном Лунном затмении

Считается, что все процессы, происходящие в природе, так или иначе могут сказываться на здоровье, как в положительном, так и в отрицательном ключе. Лунное затмение не является исключением.

Особенно в такие дни стоит прислушиваться к сигналам своего организма тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Нужно поберечься, не нагружать себя физически, не нервничать. Лучше неспешно прогуляться по парковой зоне, подышать свежим воздухом. Можно почитать хорошую книгу, послушать любимую музыку», — рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва» кардиолог Людмила Троянова.

Кроме того, в зоне риска находятся люди с повышенным давлением — у них может случиться гипертонический криз, а у пациентов с вегетососудистой дистонией во время Лунного затмения наблюдается нарушение ритма и повышенное сердцебиение.

Как Лунное затмение влияет на психологическом уровне

Считается, что кровавая Луна может влиять на психологию слишком эмоциональных людей. Например, швейцарские ученые из Университета Базеля считают, что ее циклы напрямую влияют на жизнедеятельность человека: в полнолуние бывает сложнее заснуть, а при затмении создается ощущение апатии и сонливости.

Кстати, Луна оказывает воздействие не только на людей, но и других живых существ. Так, исследователи пришли к выводу, что разнообразные циклы спутника Земли влияют на некоторые морские организмы на молекулярном и генетическом уровне.

Другое мнение о Лунном затмении

Правда, не все специалисты в один голос подтверждают влияние Лунного затмения на организм человека. Как считает заместитель главного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, кандидат медицинских наук Руслан Кошелев, возможной причиной недомогания может быть впечатлительность и самовнушение.

«С точки зрения физики, химии и медицины, Лунное затмение не оказывает прямого влияния на здоровье человека», — рассказал специалист в беседе с изданием «РИА Новости».

Дата следующей кровавой Луны — 7 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что можно и нельзя делать в день кровавой Луны.