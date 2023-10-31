Когда будет кровавая Луна: что можно и нельзя делать в этот день

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Рита Миронова
Рита Миронова 22 0

Следующая кровавая Луна ожидается 7 сентября 2025 года

Когда будет кровавая Луна: что можно и нельзя делать в этот день

Фото: www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner

Как это явление влияет на людей и их жизни?

Кровавую Луну всегда считали чем-то зловещим, предвещающим природные катаклизмы, эпидемии и катастрофы, вызванные человеческой беспечностью.

Дата следующей кровавой Луны — 7 сентября 2025 года. В 2024 году полных лунных затмений не ожидается. Но почему люди не ждут ничего хорошего от полных затмений с покрасневшим лунным диском?

У особо чувствительных возможны: перепады настроения; повышение артериального давления; панические атаки, тревожность, бессонница; кишечные расстройства; нарушения слуха и зрения; увеличение агрессивности. Впрочем, все можно объяснить полнолунием. Даже врачи скорой заметили, что в эту фазу количество вызовов «скорой» по причине развития инсультов и инфарктов учащается.

Что можно и нельзя в дни «кровавых» затмений

  • Угрожать, разрабатывать планы мщения — прилетит бумеранг.
  • Находиться в дороге, особенно если ведешь машину сам. А если астрономическое событие совпало с командировкой или поездкой, необходимо проявлять особую осторожность.
  • Давать в долг деньги, брать кредиты, рассчитываться с займами. В течение двух суток до затмения и одних после, лучше ограничиваться покупкой продуктов и моющих средств. Вещи, приобретенные в этот день, или быстро испортятся, или не доставят радости.
  • Обращаться в государственные органы и вступать в отношения с работниками судебной системы.
  • Записываться и делать плановые операции, лечить зубы.
  • Менять статус отношений. Свататься, устраивать помолвки, делать предложения, засылать сватов, посещать органы ЗАГСа и венчаться. Иначе избежать развода невозможно.
  • Начинать оздоровительные процедуры, садиться на диету, бросать курить. Срыв неизбежен.

В ожидании затмений желательно убраться в доме, избавиться от ненужных вещей, и выделить время на самоанализ. В этот период легче пересмотреть круг общения, отдалить от себя людей, которые только притворяются друзьями. Также нужно сделать что-то богоугодное — заняться благотворительностью, но не просто подать милостыню, а оказать адресную помощь.

Неплохо записаться на курсы повышения квалификации, начать читать новую книгу, больше времени проводить на свежем воздухе. А еще это лучшее время, чтобы помириться с недругами и попросить прощения у тех, кого обидел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ноябрь будет насыщен астрологическими явлениями.

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