Когда будет кровавая Луна: что можно и нельзя делать в этот день

Следующая кровавая Луна ожидается 7 сентября 2025 года
Фото: www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner
Как это явление влияет на людей и их жизни?
Кровавую Луну всегда считали чем-то зловещим, предвещающим природные катаклизмы, эпидемии и катастрофы, вызванные человеческой беспечностью.
Дата следующей кровавой Луны — 7 сентября 2025 года. В 2024 году полных лунных затмений не ожидается. Но почему люди не ждут ничего хорошего от полных затмений с покрасневшим лунным диском?
У особо чувствительных возможны: перепады настроения; повышение артериального давления; панические атаки, тревожность, бессонница; кишечные расстройства; нарушения слуха и зрения; увеличение агрессивности. Впрочем, все можно объяснить полнолунием. Даже врачи скорой заметили, что в эту фазу количество вызовов «скорой» по причине развития инсультов и инфарктов учащается.
Что можно и нельзя в дни «кровавых» затмений
- Угрожать, разрабатывать планы мщения — прилетит бумеранг.
- Находиться в дороге, особенно если ведешь машину сам. А если астрономическое событие совпало с командировкой или поездкой, необходимо проявлять особую осторожность.
- Давать в долг деньги, брать кредиты, рассчитываться с займами. В течение двух суток до затмения и одних после, лучше ограничиваться покупкой продуктов и моющих средств. Вещи, приобретенные в этот день, или быстро испортятся, или не доставят радости.
- Обращаться в государственные органы и вступать в отношения с работниками судебной системы.
- Записываться и делать плановые операции, лечить зубы.
- Менять статус отношений. Свататься, устраивать помолвки, делать предложения, засылать сватов, посещать органы ЗАГСа и венчаться. Иначе избежать развода невозможно.
- Начинать оздоровительные процедуры, садиться на диету, бросать курить. Срыв неизбежен.
В ожидании затмений желательно убраться в доме, избавиться от ненужных вещей, и выделить время на самоанализ. В этот период легче пересмотреть круг общения, отдалить от себя людей, которые только притворяются друзьями. Также нужно сделать что-то богоугодное — заняться благотворительностью, но не просто подать милостыню, а оказать адресную помощь.
Неплохо записаться на курсы повышения квалификации, начать читать новую книгу, больше времени проводить на свежем воздухе. А еще это лучшее время, чтобы помириться с недругами и попросить прощения у тех, кого обидел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ноябрь будет насыщен астрологическими явлениями.
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