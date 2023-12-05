«Путин выходит победителем»: в Европе признали неудобную для них правду о России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Spiegel: Путин оказался прав, говоря, что Россия стала сильнее после начала СВО

«Путин выходит победителем»: в Европе признали неудобную для них правду о России

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
Спецоперация

В ЕС начинают смотреть правде в глаза — российская экономика выдерживает санкционное давление, а дела на поле боя идут весьма успешно.

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что страна стала сильнее после начала спецоперации по защите Донбасса, в Европе начали воспринимать всерьез. Об этом заявил обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой.

Журналист отметила, что еще в прошлом году слова российского лидера о том, что спецоперация движется по плану, воспринимались на Западе «пропагандой». Но со временем стало понятно — дела у России действительно идут более чем хорошо, киевский режим тем временем опасается начала российского наступления.

«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», — отмечает Бой.

Автор статьи также признала, что российская экономика, несмотря на многочисленные санкции, устояла и даже идет к росту.

«Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды», — отметила она.

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Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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