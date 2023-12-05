Москалькова прокомментировала сообщения о госпитализации

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Что с ней произошло? И как она себя чувствует?

Москалькова прокомментировала сообщения о госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова была госпитализирована в больницу. Информацию она подтвердила в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что в связи с появившейся в СМИ информации получает много звонков и сообщений с вопросами о самочувствии. Москалькова выразила благодарность всем, кто переживает, и поспешила успокоить, что с ней все в порядке.

«В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — написала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы, куда он попал с инфарктом ранее. В распоряжении появились эксклюзивные кадры, на которых артист направляется к выходу медучреждения вместе с врачом.

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

16:25
Бывшие заложницы ХАМАС о нахождении в плену в секторе Газа: «Важна каждая минута»
16:23
Никогда так не делайте: почему опасно хранить деньги в чехле телефона
16:10
Автобусы-призраки: как в Петербурге устроен рынок «серых» перевозок
16:01
Москалькова прокомментировала сообщения о госпитализации
15:58
Гулял по ночам: в Эрмитаже обнаружили таинственного посетителя
15:56
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете «наливаек»

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд