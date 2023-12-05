Эстетика наших бабушек: почему все вокруг носят меховые шапки

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 149 0

Стилист Лисовец: тренд на меховые шапки возвращает в моду стиль из 70-х

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Почему этот головной убор обрел вторую молодость?

В моду возвращаются меховые шапки — все больше девушек в интернете снимают в них ролики под песню Кати Лель, а звезды вроде Кейт Миддлтон, Мелании Трамп и Эмили Ратаковски появляются в них на публике. Почему этот головной убор обрел вторую молодость, 5-tv.ru объяснил стилист Владислав Лисовец.

По его мнению, люди устали от грубой и бесформенной одежды — в частности, от пуховиков и кроссовок, поэтому тренды меняются. Сейчас все больше людей отдают предпочтение одежде, напоминающей стиль 1970-х и 2000-х, это коснулось и моды на мех.

«Тренд на 1970-е и в принципе 2000-е возвращается, и, соответственно, это совпало с историей меха. Последние два-три года он действительно набирал обороты, но это был больше искусственный мех. Таких головных уборов давно не было на подиуме, давно вообще не было в мире, и это вызывает улыбку и, в общем-то, выглядит очень прикольно и по-нашему», — заявил стилист.

В настоящее время мех, по словам Лисовца, хорош в сочетании с джинсовыми куртками, искусственной шубой, грубыми ботинками и кожаными брюками. При этом необязательно полностью облачаться в ту эстетику, которая была у наших мам и бабушек — достаточно носить эти шапки с актуальной одеждой.

«Сумки с шипами, сумки с крупными цепями, грубыми ботинками зимними, с какими-то экстравагантными очками и серьгами — это действительно будет смотреться очень прикольно, причем еще это отбрасывает нас в эстетику Ив Сен-Лорана из 80-х. В таком образе не всегда можно выглядеть комично и по-советски смешно, а иногда даже превратиться в модель Ив Сен-Лорана», — подчеркнул Лисовец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому Лисовец запретил носить трусы с колготками.

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