«Вес не двигается»: дочь Пригожина пойдет на радикальные меры из-за родов

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 33 0

Дочь Иосифа Пригожина собирается сделать пластическую операцию

«Вес не двигается»: дочь Пригожина пойдет на радикальные меры из-за родов

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследница звезды до сих пор мечтает о более стройной фигуре.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная более года назад родила мальчика. Ей удалось прилично сбросить вес после родов, но она до сих пор мечтает о более стройной фигуре.

Изданию StarHit.ru 26-летняя наследница звезды призналась, что решилась на пластическую операцию. Она призналась, что много времени уделяет себе и своему внешнему виду, именно поэтому ее приоритет — уверенность в том, что она ведет правильный и здоровый образ жизни.

«После кесарева сечения на протяжении многих месяцев я худела при помощи диетолога, давала спортивные нагрузки. В итоге скинула около 30 килограммов. Однако вес остановился и не двигается», — объяснила девушка.

Запланирована у Пригожиной «профилактическая» операция, которая устранит физические факторы, мешающие занятию спортом и будущему преображению. По словам Данаи, процедура по уменьшению объема желудка по медицинским показаниям оказалась для нее невозможна, поэтому с пластическим хирургом была согласована иная операция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова раскрыла страшную правду о своем весе.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

17:52
Когда жизнь — гонка: как побороть синдром завышенных ожиданий
17:49
«Ни одного русского»: чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году
17:44
Петербург наградили за экспозицию на выставке-форуме «Россия»
17:39
Эстетика наших бабушек: почему все вокруг носят меховые шапки
17:30
Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину до весны 2024 года
17:23
Разбивали друг о друга предметы: чем завершился многолетний конфликт Гузеевой и Харламова

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд