«Вес не двигается»: дочь Пригожина пойдет на радикальные меры из-за родов

Наследница звезды до сих пор мечтает о более стройной фигуре.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная более года назад родила мальчика. Ей удалось прилично сбросить вес после родов, но она до сих пор мечтает о более стройной фигуре.

Изданию StarHit.ru 26-летняя наследница звезды призналась, что решилась на пластическую операцию. Она призналась, что много времени уделяет себе и своему внешнему виду, именно поэтому ее приоритет — уверенность в том, что она ведет правильный и здоровый образ жизни.

«После кесарева сечения на протяжении многих месяцев я худела при помощи диетолога, давала спортивные нагрузки. В итоге скинула около 30 килограммов. Однако вес остановился и не двигается», — объяснила девушка.

Запланирована у Пригожиной «профилактическая» операция, которая устранит физические факторы, мешающие занятию спортом и будущему преображению. По словам Данаи, процедура по уменьшению объема желудка по медицинским показаниям оказалась для нее невозможна, поэтому с пластическим хирургом была согласована иная операция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова раскрыла страшную правду о своем весе.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.