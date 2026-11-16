«Я на Гурченко похожа»: Гай Германика пожаловалась на внешность после пластики

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Василиса Власова
Василиса Власова 501 0

В видеообращении в личном блоге режиссер назвала себя «пенсионеркой».

Гай Германика сравнила себя с Гурченко после пластики

Фото: Instagram*/germanicaislove_official

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Германика пожаловалась на внешность после пластики и сравнила себя с Гурченко

Режиссер Валерия Гай Германика сравнила себя с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко. Об этом она рассказала в видеообращении в личном блоге.

«Меня нельзя показывать, я на Гурченко похожа. Посмотри на меня, я пенсионерка», —пожаловалась знаменитость.

Тема пластических операций Гурченко активно обсуждалась в прессе. Актриса открыто говорила, что ложилась под нож хирурга ради сохранения молодости. По разным данным, она перенесла от восьми до 20 и более пластических вмешательств — среди них называют SMAS-лифтинг (подтяжку нижней части лица — Прим.ред.), липосакцию, подтяжку груди и абдоминопластику (коррекцию живота). Помимо этого, она регулярно делала инъекции ботокса и филлеров.

Операции Гурченко привели к серьезным осложнениям. После второй блефаропластики в 2009 году веки актрисы перестали полностью смыкаться. Это стало причиной проблем со зрением. Кроме того, лицо потеряло индивидуальность и способность естественно выражать эмоции, а здоровье ухудшилось. После десятков вмешательств у актрисы обнаружили ревматоидный полиартрит. Ей назначили противовоспалительные препараты, которые спровоцировали проблемы с почками.

Напомним, что ранее Гай Германика решилась на пластическую хирургию. Внешность режиссера претерпела заметные изменения: пользователи заметили то, как натянуто ее лицо и как странно высоко находится форма глаз. Оказалось, что на операцию Валерия потратила несколько миллионов рублей.

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