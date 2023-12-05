Госдума одобрила право президента управлять имуществом иностранцев

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Нормы будут применять к правоотношениям, которые образовались после 24 февраля 2022 года.

Госдума одобрила право президента управлять имуществом иностранцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Госдума во втором чтении одобрила поправки к закону, которые закрепят за президентом России право вводить временное управление имуществом лиц из недружественных государств. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе, ценных бумагах, долях в уставных капиталах и имущественных правах. Уточняется, что глава государства сможет вводить особый порядок обращения взыскания на денежные средства и порядок исполнения обязательств перед гражданами недружественных стран.

Документ расширит полномочия президента в области введения экономических мер в связи с действиями других стран. Глава РФ сможет регулировать нормы взаимодействия российских граждан и юрлиц с гражданами и компаниями из недружественных государств.

В случае принятия закона, он будет нормировать правоотношения, образованные после 24 февраля 2022 года. Вступят нормы в силу со дня их официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал указ, касающийся налогообложения с недружественными странами.

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

17:52
Когда жизнь — гонка: как побороть синдром завышенных ожиданий
17:49
«Ни одного русского»: чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году
17:44
Петербург наградили за экспозицию на выставке-форуме «Россия»
17:39
Эстетика наших бабушек: почему все вокруг носят меховые шапки
17:30
Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину до весны 2024 года
17:23
Разбивали друг о друга предметы: чем завершился многолетний конфликт Гузеевой и Харламова

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд