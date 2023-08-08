Путин подписал указ, касающийся налогообложения с недружественными странами

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 52 0

Россия приостановит некоторые положения соответствующих договоров.

Путин подписал указ, касающийся налогообложения с недружественными странами

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по налогообложению с недружественными странами, включая в том числе США. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, мера затронет Польшу, США, Корею, Болгарию, Швецию, Люксембург, Румынию и Великобританию.

В указе также президент поручил МИД уведомить перечисленные страны о решении России, а кабмину — подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.57
1.76 106.05
2.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:34
Мятежники в Нигере отказали делегациям ЭКОВАС и ООН во въезде в страну
15:30
«Это пожизненно»: известный шансонье Жека раскрыл правду о смерти жены
15:23
Переполох в яхт-клубе: обыски прошли на Крестовском острове в Петербурге
15:13
Пропавшая в Екатеринбурге женщина с ребенком уехала к другому мужчине
15:00
Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке
14:46
Ударили по мирным: ВСУ выпустили по Донецку около 150 снарядов

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Продюсер Пудовкин резко вернулся в Москву из-за ухудшения самочувствия Лады Дэнс
Мэр Димитровграда Большаков задержан со стрельбой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео