Петербург наградили за экспозицию на выставке-форуме «Россия»

Эфирная новость 21 0

Что больше всего понравилось гостям форума?

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Петербург завоевал награду на международной выставке-форуме «Россия». Стенд Северной столицы вошел в топ самых ярких и посещаемых. Особый интерес у посетителей вызывала копия Дворцового моста, пролеты которого каждый час разводятся под музыку. За первый месяц работы экспозицию посетили более двухсот тысяч человек.

«Идея оправдала себя на 100%, мы взглянули на себя и на страну другими глазами. Петр видел наш город передовым и первым. И сейчас под руководством президента мы снова делаем его таким: строим и модернизируем промышленные предприятия, создаем общественные пространства, строим дороги, развязки, внедняем ИИ в нашу жизнь, превращаем город, который все знают и любят в мегаполис XXI века», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Всего на ВДНХ сегодня наградили глав 11 регионов. Масштабная выставка «Россия» бьет все рекорды посещаемости. Более двух миллионов человек уже побывал на экпозиции, 97% опрошенных после экскурсии заявили, что испытали чувство гордости за свою страну.

«Это действительно настоящий праздник, такая гордость, когда не только жители вашего региона, но и вся страна гордится регионом. Многие узнают то, что не знали о регионах. Почти всегда после начинается: „Хотим туда поехать, сами все увидеть“. Поэтому это самое главное — что выставка живая, постоянно обновляется и меняется, расслабляться нам нельзя, потому что впереди еще четыре месяца работы выставки, и она будет продолжать удивлять наших гостей», — подчеркнул первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Международная выставка-форум «Россия» посвящена важнейшим достижениям страны в самых разных отраслях. Она открыта на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

17:52
Когда жизнь — гонка: как побороть синдром завышенных ожиданий
17:49
«Ни одного русского»: чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году
17:44
Петербург наградили за экспозицию на выставке-форуме «Россия»
17:39
Эстетика наших бабушек: почему все вокруг носят меховые шапки
17:30
Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину до весны 2024 года
17:23
Разбивали друг о друга предметы: чем завершился многолетний конфликт Гузеевой и Харламова

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд