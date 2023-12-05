Госдума прекратила полномочия депутата Владимира Блоцкого

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 78 0

Член фракции КПРФ решил сложить полномочия по собственному желанию.

Госдума прекратила полномочия депутата Владимира Блоцкого

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Госдума приняла решение досрочно прекратить полномочия депутата от КПРФ Владимира Блоцкого в рамках пленарного заседания. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Уточняется, что проект постановления о прекращении его полномочий был принят на основании поданного им письменного заявления.

Парламентарием Блоцкий был избран по федеральному избирательному округу из списка кандидатов в депутаты ГД, представленного партией КПРФ. зампред ЦК партии Юрий Афонин ране отмечал, что Президиум в установленные законодательством сроки примет решение о замещении вакантного мандата Болоцкого.

Заявление о намерении сложить полномочия было подано Болоцким шестью днями ранее. Предположительно, он решил сосредоточиться на бизнесе.

В 2021 году Болоцкий заработал 3,5 миллиарда рублей, закрепив за собой статус самого богатого депутата в 2022 году. Примечательно, что годом ранее он располагался лишь на 47-м месте рейтинга госслужащих с самыми высокими доходами по мнению журнала Forbes.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума лишила депутатских полномочий Власова и Белоусова за прогулы.

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Госдума прекратила полномочия депутата Владимира Блоцкого

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