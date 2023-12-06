Исколола карандашом: в Подмосковье воспитательницу обвиняют в издевательствах над детьми

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В Подмосковье воспитательница исколола карандашом ребенка в детсаду

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; 5-tv.ru

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Сотрудница детского сада вмешалась в конфликт двух воспитанников, применив свои методы «воспитания».

Странные, мягко говоря, методы воспитания стали поводом для проверки детского сада в подмосковном Одинцове. Следователи разбираются в скандальной истории, когда воспитательница до крови исколола ребенка карандашом.

Повздорили дети, а нервы сдали у взрослых. В Подмосковном Одинцове в саду «Вишенка» воспитательница вмешалась в ссору двух мальчиков. Вместо того чтобы разобраться в ситуации, педагог применила свои методы «воспитания».

Как выяснилось, подобные издевательства в дошкольном учреждении чуть ли не обычная практика. По данному факту организована проверка. Все подробности — у корреспондента «Известий» Татьяны Балыкиной, которая побывала в том самом детском саду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что воспитанница детдома избила сверстницу за опоздание на ужин.

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Исколола карандашом: в Подмосковье воспитательницу обвиняют в издевательствах над детьми

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