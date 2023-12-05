Госдеп США устроил «охоту» на Артема Усса

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Алина Крылова
Алина Крылова 54 0

Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию о местонахождении Артема Усса

Госдеп США устроил «охоту» на Артема Усса

Фото: Фото из открытых источников

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Сын экс-губернатора Красноярского края все еще считается приоритетной целью западных спецслужб. За информацию о его местонахождении обещают крупную сумму.

Госдеп США объявил денежную награду за информацию о местонахождении сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Западные спецслужбы готовы выплатить семь миллионов долларов тому, чья наводка позволит определить местонахождение юноши.

В октябре 2022 года наследника главы региона арестовали в аэропорту Милана по запросу контролирующих служб США. Уссу вменяли обвинение в обходе американских санкций, отмывании денег и незаконных сделках. Сразу после задержания Усса-младшего отправили под домашний арест, но уже в марте ему удалось сбежать.

С марта 2023 года местонахождение Усса-младшего неизвестно, но Штаты не теряют надежды его отыскать. Сам мужчина сообщал, что находится в России, поскольку не верит в «объективность американского правосудия», но информация об этом не подтвердилась.

«Сегодня госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до семи миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса», — приводят слова зарубежных служб РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, где, предположительно, может находиться сбежавший из-под следствия Артем Усс.

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