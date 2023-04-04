Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс находится в России

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. Мужчина объяснил свой побег тем, что не мог верить в объективность правосудия в Италии.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — рассказал Усс.

Ранее появилась информация, что мужчине во время побега помогала группа из 6-7 человек. Усс решил скрыться после того, как Апелляционный суд Милана решил отправить его в США. Власти Америки обвиняют сына красноярского губернатора в нарушении санкций, а именно в контрабанде нефти и отмывании денег.

«Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов „прогнуться“ под давлением властей США», — заявил мужчина.

Артема Усса задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу США. В МИД РФ тогда заявили, что действия американских властей похожи на «санкционную войну». Адвокаты Усса собирались обжаловать решение суда об экстрадиции, но рассмотрение дела могло занять несколько месяцев.

Губернатор Красноярского края Александр Усс ранее заявил, что дело против его наследника сфальсифицировано. Такого мнения, по его словам, придерживается также международная коллегия адвокатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули РФ.