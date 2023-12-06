Николас Кейдж решил завершить карьеру: лучшие роли голливудского актера

За все время творческой деятельности знаменитость сыграл в 120 картинах.

Звезда Голливуда Николас Кейдж сообщил печальное для поклонников известие — он намерен завершить актерскую карьеру. Предполагается, что артист поставит точку в профессии по окончании съемок нескольких фильмов, над которыми он сейчас работает, сообщил журнал Vanity Fair.

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«Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Думаю, что я сделал все возможное… Хочу попрощаться на высокой ноте», — сказал знаменитость.

Кроме того, он добавил, что его папа прожил 75 лет. Поэтому и ему кажется, что он столько проживет. До этого возраста ему осталось всего 15 лет. Их он бы не хотел тратить на работу, ведь семья дороже.

«Что я хочу делать с этими 15 годами, используя моего отца в качестве модели? Мне очень ясно пришло в голову, что я хочу провести время со своей семьей… Я начинаю закреплять этот план», — заявил актер.

При этом оставлять своих поклонников он не намерен и сказал, что готов попробовать себя в других формах актерского мастерства. К примеру, в телесериале, чего он никогда не делал. А пока Кейдж раздумывает о новом проекте, вспомним его лучшие роли.

«Птаха», 1984

Кадр из к/ф «Птаха», реж. Алан Паркер, 1984 г.

Классическая пост-вьетнамская драма автора «Стены» и «Полуночного экспресса» Алана Паркера. Кейдж сыграл здесь вернувшегося с войны сержанта Эла Колумбато, старающегося вернуть рассудок своему другу по кличке Птаха, который стал одержим мыслью о том, что может летать как птица. Саундтрек к картине сочинил Питер Гэбриел, а Кейдж в рамках погружения в образ потребовал, чтобы ему, как и его герою, вырвали без анестезии два коренных зуба.

«Воспитание Аризоны», 1987

Кадр из к/ф «Воспитание Аризоны», реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн, 1987г.

На роль придурковатого грабителя, женившегося на полицейской и похитившего на свою голову младенца, режиссеры первоначально планировали взять актера Кевина Костнера. Однако он отказался от такого амплуа. Роль досталась молодому Кейджу. Роль усатого неудачника Эйча Ай только укрепила репутацию Кейджа, как смелого и пластичного артиста.

«Дикие сердцем», 1990

Кадр из к/ф «Дикие сердцем», реж. Дэвид Линч, 1990г.

Одну из лучших своих ролей Кейдж, в частности, сыграл в психоделическом роуд-муви Дэвида Линча. Актер предстал в роли агрессивного юродивого по имени Сейлор, похищающего свою возлюбленную Лулу из-под надзора властной матери. Кульминации их приключения, полные страсти и кровавого веселья, достигают в сцене в придорожном баре, где облаченный в пиджак из змеиной кожи Кейдж поет композицию Элвиса Пресли.

«Покидая Лас-Вегас», 1995

Кадр из к/ф «Покидая Лас-Вегас», реж. Майк Фиггис, 1995г.

За роль переживающего кризис и роман с проституткой алкоголика Бена в жесткой драме Майка Фиггиса Кейдж удостоился «Оскара» и «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль». Натуралистичность, с которой актер изобразил распад личности, ужасает и берет за душу зрителя. Кроме того, в процессе подготовки к съемкам Кейдж из творческих соображений стал много пить и посещать клиники для лечения от алкоголизма. В кадре актер также пил настоящее спиртное.

«Плохой лейтенант», 2009

Кадр из к/ф «Плохой лейтенант», реж. Вернер Херцог, 2009г.

Этот фильм продолжение одноименной картины 1992 года с Харви Кейтелем в главной роли. Работа режиссера Альберта Феррары рассказывает о падшем страже правопорядка, предающемся всем сразу земным страстям и порокам. По мнению некоторых критиков и киноманов, сильно проигрывает первой, однако вклад Кейджа и новые яркие детали — очевидны.

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