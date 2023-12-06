А кто этот бородач? Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Агата Муцениеце появилась на публике с мужчиной

А кто этот бородач? Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса развелась с Павлом Прилучным три года назад, а недавно появилась на публике с интересным мужчиной. Неужели теперь ее сердце больше не свободно?

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе. Через три года после развода она, не стесняясь и не скрываясь от публики, вышла в свет с представительным мужчиной. Кто он?

Знаменитость на протяжении девяти лет была в браке с коллегой Павлом Прилучным. В семье родились двое детей. Но в 2020 году их союз рухнул. Развод сопровождался многочисленными скандалами, конфликтами и выставлением на всеобщее обозрение «грязного белья».

После развода Муцениеце долго приходила в себя. Теперь же она преобразилась, начала больше сниматься в кино, также получила главную роль в кабаре-шоу и, кажется, устроила свою личную жизнь. Недавно, как пишет издание 7Дней.ru, она появилась на публике в компании представительного мужчины. Им оказался ресторатор Владимир Перельман. Окружающие заметили, как мужчина охотно позировал рядом со знаменитостью и не сводил с нее глаз весь вечер.

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А кто этот бородач? Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе

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