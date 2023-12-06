Ситуация критическая: почему Ким Чен Ын расплакался перед женщинами

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Ким Чен Ын расплакался, говоря о нежелающих рожать корейских женщинах

Ситуация критическая: почему Ким Чен Ын расплакался перед женщинами

Фото: REUTERS / KCNA

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Лидера КНДР в слезах показали на Центральном телевидением Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил женщин больше рожать и разрыдался. Он не смог сдержать эмоций после выступления секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана на съезде матерей.

«В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии», — подчеркнул Ли Иль Хван.

После его слов лидер КНДР вытирал слезы на щеках. Он обратился к женщинам страны с просьбой рожать больше детей, так как в КНДР ухудшилась демография. Снижение рождаемости в стране недопустимо для четвертой по численности армии в мире.

Ким Чен Ын возложил на северокорейских будущих матерей ответственность за правильное воспитание детей, которым придется в будущем «твердо нести в руках эстафету революции», а также решать «вопрос о ликвидации растущих в последнее время несоциалистических явлений».

От его слов присутствующие на съезде женщины тоже разрыдались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарили Ким Чен Ыну в России.

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