Украшен ювелирными камнями и миниатюрами: что подарили Ким Чен Ыну в России?

Известно, что северокорейский лидер не вернулся с пустыми руками из своей поездки на Дальний Восток.

Председателю КНДР Ким Чен Ыну во время его поездки в Россию подарили меч ручной работы, выполненный по образцу XVIII века. Фотографии памятного сувенира агентство РИА Новости показало в своем Telegram-канале.

Снимки были предоставлены ресурсу оружейной фабрикой «Златоуст». Меч украшен драгоценными камнями, а также миниатюрами с узнаваемыми героями русских былин о богатырях. Какой именно металл использовался для создания меча — не уточняется.

Встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась на прошлой неделе на космодроме Восточный. Лидеры двух стран провели беседу в узком и широком форматах, после чего пообедали в составе делегаций.

Также Ким Чен Ын в рамках своего визита на Дальний Восток посетил военный аэродром Кневичи и базу Тихоокеанского флота, где преподнес подарок морским силам РФ. Какой именно сюрприз он оставил — пока не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.