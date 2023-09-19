Украшен ювелирными камнями и миниатюрами: что подарили Ким Чен Ыну в России?

Ким Чен Ыну в России подарили украшенный камнями и миниатюрами меч ручной работы
Фото: Reuters / SPUTNIK
Известно, что северокорейский лидер не вернулся с пустыми руками из своей поездки на Дальний Восток.
Председателю КНДР Ким Чен Ыну во время его поездки в Россию подарили меч ручной работы, выполненный по образцу XVIII века. Фотографии памятного сувенира агентство РИА Новости показало в своем Telegram-канале.
Снимки были предоставлены ресурсу оружейной фабрикой «Златоуст». Меч украшен драгоценными камнями, а также миниатюрами с узнаваемыми героями русских былин о богатырях. Какой именно металл использовался для создания меча — не уточняется.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась на прошлой неделе на космодроме Восточный. Лидеры двух стран провели беседу в узком и широком форматах, после чего пообедали в составе делегаций.
Также Ким Чен Ын в рамках своего визита на Дальний Восток посетил военный аэродром Кневичи и базу Тихоокеанского флота, где преподнес подарок морским силам РФ. Какой именно сюрприз он оставил — пока не раскрывается.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.
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