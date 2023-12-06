Правила поменялись: как вычислить мошенника во время шопинга в интернете

Приобретая товары онлайн, следует придерживаться нескольких важных установок.

Российские онлайн-площадки торговли внедряют новые механизмы защиты пользователей. Лайфхаки в этой сфере изданию URA.RU назвал эксперт по информационной безопасности Георгий Мазохин.

Так, нельзя переходить в сторонний мессенджер — общение с продавцом должно проходить только на торговой онлайн-площадке. В ином случае доверять такому продавцу нельзя.

«В том же Telegram злоумышленникам проще запутать собеседника и заставить его перейти по фишинговой ссылке. А после кражи денег он может просто удалить переписку. На торговых площадках такое невозможно. Все сообщения из чата сохраняются и могут быть использованы для расследования», — объяснил эксперт.

Также он советует никогда не терять бдительности, даже с давно проверенными магазинами. В первую очередь при проверке продавца стоит обращать внимание на специальную галочку о том, что его документы проверены, а также оценить рейтинг, найти дату регистрации и просмотреть завершенные сделки.

«Плохой товар можно встретить и на полках обычных магазинов, а некачественные услуги могут предоставить даже в проверенных компаниях. Главное — смотреть на отзывы, созваниваться и просить фото», — поделилась своим мнением пользователь онлайн-площадки по имени Полина.

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