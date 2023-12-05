Израиль перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа

Израильская армия перешла к началу третьей фазы операции в секторе Газа — окружению крупнейшего города в южной части анклава — Хан-Юниса. Об этом сообщил глава ЦАХАЛ Герци Халеви.

«За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций. Наши войска сейчас окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере сектора Газа», — заявил он.

Он также добавил, что израильская армия возобновила боевые действия сразу после завершения гуманитарной паузы. Халеви отметил, те, кто думал, что ЦАХАЛ будет сложно продолжить бои после недельного прекращения огня, «ошибались, и ХАМАС уже ощущает это».

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как палестинских беженцев приняли в Дагестане.