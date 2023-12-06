Жителей Ленобласти обяжут регистрировать домашних животных

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Для этого их нужно будет либо чипировать, либо пройти биометрическую идентификацию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В Ленобласти с 1 января владельцев домашних животных обяжут регистрировать своих питомцев. Для этого их нужно будет либо чипировать, либо пройти биометрическую идентификацию.

Пока нововведения касаются только собак. Как будет выглядеть механизм и как подобные правила уже работают в других регионах, узнала корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что питомцев старше трех месяцев нужно оформить до 1 марта. Процедура обязательна только для собак - хозяева кошек могут это делать по желанию.

Каждому животному присвоят личный номер. В случае потери хозяину будет легче его отыскать. 

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Жителей Ленобласти обяжут регистрировать домашних животных

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