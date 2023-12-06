Вы удивитесь: какие ингредиенты сделают оливье диетическим

Необычный состав классического блюда поможет сохранить фигуру стройной.

Новый год уже не за горами, а каждый праздничный стол украшают тарелки с салатом оливье. Как сделать блюдо более диетическим, изданию NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Так, в популярное блюдо вместо колбасы можно добавить курицу, индейку или грудку, майонез заменить на нежирную сметану или натуральный йогурт, а вместо картошки отлично подойдет топинамбур.

Кроме того, салат только выиграет от большого количества огурца и горошка без сахара. Соломатина также дала совет гурманам: если хотите разнообразить вкус блюда, попробуйте заменить картофель яблоком или сельдереем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Новый год уже совсем близко, а многие хозяйки в недоумении, чем же удивить родных и близких в праздничную ночь. Однако появился рецепт вкусного и необычного салата, который никто не ожидает увидеть на столе.