«Мы всегда хлопотали»: как Сергей Соседов отмечает Новый год с мамой
Музыкальный критик Сергей Соседов любит встречать Новый год дома в компании мамы
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Музыкальный критик предпочитает домашний праздник и с удовольствием проводит весь день с родительницей, помогая ей.
В доме Сергея Соседова 31 декабря — это рабочий день, полный хлопот и беготни. В беседе с 5-tv.ru музыкальный критик признался, что любить встречать Новый год с мамой, и подробно рассказал о том, как для них проходит этот день.
«Это рабочие дни. Мы всегда, всю жизнь, мама и папа — когда папа еще был жив — всегда много хлопотали. Там только в половину двенадцатого, дай бог, успеваешь. А иногда и прямо без двадцати минут успеваешь что-то сделать: вышел из ванны, остается десять минут, уже надо шампанское открывать», — рассказал Соседов.
Несколько раз случалось и так, что они с мамой не были готовы ровно в полночь, потому что не открывалась бутылка шампанского: бьют куранты, а Соседов пытается выкрутить пробку «из последних сил».
«Но, тем не менее, всегда в последний момент все успеваем. При том, что с утра все это начинается, эта работа и хлопоты. Но это все очень приятно, конечно. Зато потом отдыхаем», — отметил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Соседов в свои 55 все еще живет с мамой.
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