Путин присвоил генеральские звания более 60 российским офицерам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 81 0

Глава государства подписал соответствующий документ.

Путин присвоил генеральские звания более 60 российским офицерам

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Генеральские звания были присвоены свыше 60 российским офицерам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Его текст был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что глава государства присвоил генеральские звания офицерам Вооруженных сил (ВС) РФ, Росгвардии, Федеральной пограничной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Некоторые из них стали генерал-майорами, а некоторые — генерал-лейтенантами, в том числе полиции и внутренних служб.

Также были присвоены воинские звания вице-адмиралов и контр-адмиралов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко, а звания генерал-лейтенанта получили три военнослужащих ВС РФ — Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков.

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