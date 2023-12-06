Путин присвоил генеральские звания более 60 российским офицерам

Генеральские звания были присвоены свыше 60 российским офицерам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Его текст был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что глава государства присвоил генеральские звания офицерам Вооруженных сил (ВС) РФ, Росгвардии, Федеральной пограничной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Некоторые из них стали генерал-майорами, а некоторые — генерал-лейтенантами, в том числе полиции и внутренних служб.

Также были присвоены воинские звания вице-адмиралов и контр-адмиралов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко, а звания генерал-лейтенанта получили три военнослужащих ВС РФ — Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков.