Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 372 0

Генеральские звания сегодня были присвоены 44 офицерам.

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звания генерал-лейтенанта получили три военнослужащих ВС РФ — Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков. Также президент сегодняшним указом присвоил звания генерал-майора ряду российских военных.

Генеральские звания сегодня были присвоены 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. Соответствующая информация следует из подписанных Путиным указов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому солдату Дмитрию Егорову, который погиб в зоне СВО. Солдат совершил подвиг во время ведения боя с превосходящими силами противника в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР.

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