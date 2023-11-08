Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звания генерал-лейтенанта получили три военнослужащих ВС РФ — Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков. Также президент сегодняшним указом присвоил звания генерал-майора ряду российских военных.

Генеральские звания сегодня были присвоены 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. Соответствующая информация следует из подписанных Путиным указов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому солдату Дмитрию Егорову, который погиб в зоне СВО. Солдат совершил подвиг во время ведения боя с превосходящими силами противника в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР.