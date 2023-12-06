Певица Тейлор Свифт признана человеком года по версии журнала Time

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 89 0

Знаменитая исполнительница обошла Владимира Путина, Си Цзиньпина, Карла III и Барби.

Певица Тейлор Свифт признана человеком года по версии журнала Time

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Smith

Читайте нас в: Дзен Новости

Журнал Time выбрал человека 2023 года — им стала американская певица Тейлор Свифт. Организаторы рейтинга отметили ее успехи за прошедший год.

Свифт обладает многочисленными наградами Грэмми и еще не завершила мировое турне под названием Eras tour, которое уже признано самым прибыльным для женщин-исполнительниц.

Кроме того, в октябре зрителю был представлен фильм с одноименным названием. Картина имеет самые большие сборы в истории «концертного» кино.

Сама Тэйлор к 33 годам сумела заработала на музыке больше миллиарда долларов, установив рекорд среди исполнителей.

Певица возглавила рейтинг журнала впервые, однако ранее уже появлялась на его обложках. Шестью годами ранее Свифт предстала перед читателями Time в образе борца с насилием над женщинами.

Издание с 1927 года ежегодно выбирает «человека года». Номинантами становятся выдающиеся личности, группа людей или влиятельное явление. По словам организаторов, обладатель «почетного звания» может и не быть положительным героем.

В прошлом году список возглавил президент Украины Владимир Зеленский. В 2023 он в шорт-лист рейтинга не попал. Известно, что номинантами были президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III, создатель чата GPT Сэм Альтман, прокуроры, ведущие дело против экс-главы Белого дома Дональда Трампа, и кукла Барби.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кремль отреагировал на номинирование Путина на звание «человека года».

-15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.58
0.91 99.13
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Существует 5 признаков: адвокат Жорин рассказал, как понять, что муж изменяет
18:20
Дело о теракте возбуждено после подрыва авто и смерти депутата Попова в ЛНР
17:58
Особый прием: как прошел визит Владимира Путина в ОАЭ
17:42
В подмосковном Одинцово найдено тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
17:36
Коллега по «Союзмультфильму» о Наталии Богомоловой: «Интеллект нашей мультипликации»
17:25
Может, им сказать? Почему в Деда Мороза верят даже подростки

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Режиссер Лакисов о мультипликаторе Богомоловой: «Главная особенность — в любви»
Главная сказочница советской анимации: какие мультфильмы создала художница Наталия Богомолова
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам