«Роль трудно переоценить»: Кремль о номинировании Путина на звание человека года

В список также вошли король Карл III, Си Цзиньпин, Тейлор Свифт и кукла Барби.

В Кремле отреагировали на сообщения о том, что президент России Владимир Путин включен в список номинантов на звание человека года по версии журнала Time. По словам Дмитрия Пескова, особого значения это для российского лидера не имеет.

При этом пресс-секретарь президента отметил важную роль Путина на мировой арене.

«Роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить. Однозначным является, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Днем ранее, 4 ноября, стало известно, что Путина включили в список номинантов на звание человека года. Соответствующий перечень появился на официальном сайте журнала Time.

В рейтинг самых влиятельных людей мира вошли персоны, оказавшие наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. Помимо Путина, в список вошли король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, американская поп-звезда Тейлор Свифт и кукла Барби.

Итоги голосования огласят уже 6 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году.