«Роль трудно переоценить»: Кремль о номинировании Путина на звание человека года

Песков заявил об экстраординарной роли Путина в мире
Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
В список также вошли король Карл III, Си Цзиньпин, Тейлор Свифт и кукла Барби.
В Кремле отреагировали на сообщения о том, что президент России Владимир Путин включен в список номинантов на звание человека года по версии журнала Time. По словам Дмитрия Пескова, особого значения это для российского лидера не имеет.
При этом пресс-секретарь президента отметил важную роль Путина на мировой арене.
«Роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить. Однозначным является, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Днем ранее, 4 ноября, стало известно, что Путина включили в список номинантов на звание человека года. Соответствующий перечень появился на официальном сайте журнала Time.
В рейтинг самых влиятельных людей мира вошли персоны, оказавшие наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. Помимо Путина, в список вошли король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, американская поп-звезда Тейлор Свифт и кукла Барби.
Итоги голосования огласят уже 6 декабря.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году.
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