Странным танцам найдено объяснение: у Бритни Спирс нашли психическое расстройство

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Странные танцы Бритни Спирс на камеру связали с психическим расстройством

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

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Что заставляет певицу постоянно плясать на камеру?

Зажигательным танцам Бритни Спирс, которыми она уже всех замучила в соцсетях, нашли научное объяснение. И оно вряд ли понравится певице.

Специалисты организации по защите здоровья считают, что эксцентрично двигаться артистку заставляет малоизвестное психическое расстройство — акатизия. Из-за такого заболевания люди зачастую не могут просто «усидеть на месте». Если говорить простым языком — шило в одном месте.

Чаще всего акатизия является побочным эффектом антипсихотических лекарств. А их, как известно, принимала звезда. Но, конечно, это расстройство может иметь и другие причины.

До этого Бритни Спирс призналась, что была беременна от Джастина Тимберлейка. Пара распалась еще в 2002-м. Как рассказывал 5-tv.ru, певица сделала аборт дома без помощи специалистов.

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