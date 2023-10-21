Беременная от Джастина Тимберлейка Бритни Спирс сама себе сделала аборт

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 48 0

Звезда призналась, что испытала тогда сильнейшую боль, она сравнила свои переживания с пыткой. Пока девушка лежала в слезах на полу в ванной, бойфренд играл ей на гитаре.

Беременная от Джастина Тимберлейка Бритни Спирс сама себе сделала аборт

Фото: www.globallookpress.com / Phil Roach

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Американская певица Бритни Спирс, будучи беременной от бойфренда Джастина Тимберлейка, сделала аборт дома без помощи специалистов. Она хотела ребенка, но избранник был против. Чтобы пресса не узнала, звезды приняли решение тайком «решить проблему». Не знали даже родственники. Это было в 2000 году, Спирс было 19 лет. Артистка впервые рассказала о болезненном опыте в своих мемуарах «Женщина во мне», фрагмент опубликован в материале TMZ.

Исполнители назначили день, Тимберлейк присутствовал, когда Спирс приняла препарат для искусственного прерывания беременности. Звезда призналась, что испытала тогда сильнейшую боль, она сравнила свои переживания с пыткой. Пока девушка лежала в слезах на полу в ванной, бойфренд играл ей на гитаре.

«Я плакала и всхлипывала, пока все не кончилось. Это длилось несколько часов, я не помню, чем закончилось, но двадцать лет спустя я все еще помню и всю боль, и весь страх», — призналась Бритни.

Спирс подчеркнула, что беременность не стала для нее трагедией, наоборот — приятным сюрпризом. Она была влюблена в Тимберлейка и была уверена, что однажды из пары они превратятся в семью. Певец тогда заявил, что оба не готовы к родительству, слишком молоды. По словам Бритни, если бы решение принимала только она, аборта бы не случилось.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом.

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