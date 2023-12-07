Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Федор Вениславский занимал эту должность с 12 сентября 2022 года.

Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде

Фото: Facebook* / Пресс-служба Слуги народа

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил Федора Вениславского от должности своего представителя в Верховной Раде. Глава страны подписал указ об увольнении депутата, текст документа опубликован на его сайте.

«Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», — указано там.

В чем причина его отставки — не уточняется. Известно, что обязанности представителя украинского лидера в Раде Вениславский исполнял с 12 сентября прошлого года. Ранее он также являлся представителем Зеленского в Конституционном суде Украины.

О том, займет ли Вениславкий какую-то другую должность — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата 2022 года Владимира Блоцкого. Парламентарий подал заявление о намерении сложить полномочия самостоятельно.

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