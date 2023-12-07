Обогнал доллары и евро: стоит ли вкладываться в юань и почему

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 16 0

Экономист Чирков: юань — хорошая альтернатива доллара и евро для вложений

Фото, видео: MARK R. CRISTINO / ТАСС; Личный Архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Западные валюты перестали быть приоритетными для россиян.

Юань занимает все более и более высокие позиции, зачастую превышают даже сбережение в евро. В беседе с 5-tv.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил, с чем это связано.

«Эта ситуация вполне закономерна, поскольку у граждан России существуют определенные опасения относительно сохранности сбережений в условиях санкций. Возможны остановки торгов по валютам недружественных государств, поэтому юань является такой основной альтернативой западным валютам в современном мире», — заявил эксперт.

Нашли альтернативу: россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро?

Юань — так называемая резервная валюта и очень хорошая альтернатива для доллара и евро. Она позволяет диверсифицировать положение соответственно в разные валюты и не обращать внимания на те, которые являются для Российской Федерации токсичными.

Также, по словам Чиркова, юань — валюта в принципе стабильная, по ней более высокие процентные ставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что вложить рубли на фоне валютных колебаний.

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